Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Соединённые Штаты не будут менять планы относительно применения бустерных (третьих) доз вакцины от коронавируса на фоне критики из других стран, заявил 18 августа на брифинге президент США Джо Байден.

Клумбы у Белого дома

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«Некоторые мировые лидеры говорят, что США не следует делать третьи прививки, пока в других странах не сделают первые. Я с этим не согласен», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

По словам американского лидера, США уже продемонстрировали, что способны позаботиться о себе и одновременно помочь остальному миру.

«Мы пожертвовали 100 млн прививок другим странам. Это означает, что Америка пожертвовала больше вакцины другим государствам, чем все другие страны мира вместе взятые», — сказал Байден.

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Рост заболеваемости COVID-19 в США продолжается, несмотря на высокие темпы вакцинации: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 37,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 624 тысяч человек. По планам администрации США, широкое применение бустерной дозы вакцины начнётся в стране 20 сентября 2021 года.

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