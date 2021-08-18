Вашингтон, 19 августа, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не будут менять планы относительно применения бустерных (третьих) доз вакцины от коронавируса на фоне критики из других стран, заявил 18 августа на брифинге президент США Джо Байден.

Клумбы у Белого дома

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"Некоторые мировые лидеры говорят, что США не следует делать третьи прививки, пока в других странах не сделают первые. Я с этим не согласен», — сказал Байден, выступая в Белом доме.

По словам американского лидера, США уже продемонстрировали, что способны позаботиться о себе и одновременно помочь остальному миру.

«Мы пожертвовали 100 млн прививок другим странам. Это означает, что Америка пожертвовала больше вакцины другим государствам, чем все другие страны мира, вместе взятые», — сказал Байден.

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Рост заболеваемости COVID-19 в США продолжается, несмотря на высокие темпы вакцинации: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 37,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 624 тысяч человек. По планам администрации США, широкое применение бустерной дозы вакцины начнётся в стране 20 сентября 2021 года.