Астрахань, 19 августа, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Крушение в Астраханской области потерпел совершавший плановый полет истребитель МиГ-29, 18 августа сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Mil.ru Истребитель МиГ-29

Боевая машина упала в безлюдном месте, которое находится на полигоне Ашулук. МиГ-29 летел без боевого комплекта. Летчик, управлявший истребителем, погиб.

К месту инцидента направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ, которая должна будет установить причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Хабаровском крае упал истребитель Су-35, который выполнял учебно-тренировочный полет.