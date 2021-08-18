В Астраханской области упал МиГ-29
Астрахань, 19 августа, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Крушение в Астраханской области потерпел совершавший плановый полет истребитель МиГ-29, 18 августа сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Mil.ru
Истребитель МиГ-29
Боевая машина упала в безлюдном месте, которое находится на полигоне Ашулук. МиГ-29 летел без боевого комплекта. Летчик, управлявший истребителем, погиб.
К месту инцидента направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил РФ, которая должна будет установить причины случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Хабаровском крае упал истребитель Су-35, который выполнял учебно-тренировочный полет.