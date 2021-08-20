Тирана, 20 августа, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Албании 19 августа в результате обследования 6662 пациентов выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 193 пациента. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

(сс) Albinfo Тирана

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По данным министерства, всего в Албании выявили 137 597 случаев заражения коронавирусом. 130 920 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2473 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — 19 августа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 4204. На стационарном лечении находятся 59 пациентов.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.