Low выпустили третий сингл со своего тринадцатого альбома
Дулут, США, 18 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Low поделилась новым синглом и экранизацией на него, который войдет в их предстоящий альбом «Hey What». Новая композиция получила название «More». Автором музыкального клипа стала Джули Каспер Рот, он доступен на официальном YouTube-канале группы.
Визуал к «More», согласно пресс-релизу, «исследует задачу устранения структурного гендерного угнетения». «Hey What», выход которого назначен на 10 сентября, следует за альбом «Double Negative» 2018 года. Группа ранее выпустила синглы «Days Like These» и «Disappearing».
Low — американскаяинди-рок-группа из Дулута, штатМиннесота, созданная в 1993 году. В неё входят: Алан Спархок (гитара и вокал), Мими Паркер (ударные и вокал) и Стив Гаррингтон (бас-гитара). Их музыку часто относят к жанру «слоукор», для которого характерны медленный темп композиций и минималистичные аранжировки. Несмотря на то, что сами музыканты не согласны с этим термином, Low считается одной из первых и самых значимых групп в данном направлении.