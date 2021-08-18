Дулут, США, 18 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Low поделилась новым синглом и экранизацией на него, который войдет в их предстоящий альбом «Hey What». Новая композиция получила название «More». Автором музыкального клипа стала Джули Каспер Рот, он доступен на официальном YouTube-канале группы.

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Визуал к «More», согласно пресс-релизу, «исследует задачу устранения структурного гендерного угнетения». «Hey What», выход которого назначен на 10 сентября, следует за альбом «Double Negative» 2018 года. Группа ранее выпустила синглы «Days Like These» и «Disappearing».