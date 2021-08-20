Приштина, , 06:48 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 19 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 11 373 образцов в крае выявили 2236 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 138 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 123 092 случая заражения, 106 546 пациентов уже здоровы. 2297 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, восемь из них — 19 августа, что в два раза больше, чем днем ранее. Число активных случаев заражения составляет 14 249.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca. Вакцинация ведется с перерывами на выходные дни. 221 026 человек уже получили обе дозы вакцины, с начала кампании проведено 644 212 инъекций коронавируса.

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