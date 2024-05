Нью-Йорк, США, 18 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Американская поп-певица Мадонна перевыпустит несколько своих альбомов в расширенном издании в честь нового соглашения с лейблом Warner Music, а также это частично будет причастно к 40-летию синглов «Everybody» и «Burning Up», вышедших в 1982 году. Об этом сообщает пресс-служба Warner Music.

chrisweger Певица Мадонна

Ранее также стало известно, что музыкальный лейбл Italians Do It Better выпустил альбом-ремиксов некоторых композиций известной поп-певицы, продюсерскую работу над релизом исполнил участник распавшихся Chromatics Джонни Джуэл.

На данный момент на стадии разработки находится документальный фильм Netflix о масштабном мировом туре Мадонны «Madame X Tour», который прошел в 2019 году в поддержку одноименной пластинки.