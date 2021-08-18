Москва, , 23:44 — REGNUM В Минобороны России 10 августа состоялась очередная ежеквартальная приёмка военной продукции. Судя по докладу генерал-майора Андрея Черевко, уже до конца 2021 года к дежурству приступит полный ракетный полк, чье вооружение составляют гиперзвуковые ракетные комплексы стратегического назначения «Авангард».

Ракетный комплекс «Авангард» Иван Шилов © ИА REGNUM

Исходя из штатного расписания, ракетный полк «Авангардов» состоит из шести установок, пояснили в Институте РУССТРАТ. Всего же в ранее озвученных планах перевооружения говорилось о развертывании двух подобных полков, что должно было произойти до 2027 года. Сейчас планы пересмотрели, и все 12 пусковых установок будут развернуты уже до 2024 года. Это означает, что российские стратегические ракетные войска полностью откажутся от советского наследия и перейдут на новейшую технику.

Ракетный комплекс 15П771 «Авангард» состоит из ракеты-носителя УР-100Н УТТХ и планирующего гиперзвукового боевого блока 15Ю71. Задача перевооружения облегчается тем, что необходимый запас межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ уже создан, и от предприятий ВПК требуется сборка только планирующих гиперзвуковых боевых блоков.

В Институте РУССТРАТ предположили, что именно уникальные характеристики новейшего оружия привели к ускоренным темпам перевооружения. Также это позволит адекватно реагировать России на изменяющуюся военно-политическую обстановку во всём мире, особенно в Европе.

Уникальность комплекса заключается в скорости доставки боевых блоков к цели. После разгона баллистической ракетой боеголовка самостоятельно набирает скорость 28 Махов или 9,5 км/сек, что недалеко от второй космической скорости для планеты Земля. Существующие на западе системы ПРО полностью бессильны перед такими скоростями.

В Институте РУССТРАТ отметили, что, если Россия будет вынуждена нанести ответный массированный ядерный удар, гиперзвуковые блоки «Авангарда» уже через 15 минут после запуска могут доставить 24 мегатонны в континентальную часть США, что приведет к неприемлемому ущербу, а такая вероятность явно охладит горячие головы за океаном.