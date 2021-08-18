Москва, 18 августа, 2021, 23:44 — ИА Регнум. В Минобороны России 10 августа состоялась очередная ежеквартальная приёмка военной продукции. Судя по докладу генерал-майора Андрея Черевко, уже до конца 2021 года к дежурству приступит полный ракетный полк, чье вооружение составляют гиперзвуковые ракетные комплексы стратегического назначения «Авангард».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Авангард»

Исходя из штатного расписания, ракетный полк «Авангардов» состоит из шести установок, пояснили в Институте РУССТРАТ. Всего же в ранее обнародованных планах перевооружения говорилось о развертывании двух подобных полков, что должно было произойти до 2027 года. Сейчас планы пересмотрели, и все 12 пусковых установок будут развернуты уже до 2024 года. Это означает, что российские стратегические ракетные войска полностью откажутся от советского наследия и перейдут на новейшую технику.

Ракетный комплекс 15П771 «Авангард» состоит из ракеты-носителя УР-100Н УТТХ и планирующего гиперзвукового боевого блока 15Ю71. Задача перевооружения облегчается тем, что необходимый запас межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ уже создан, и от предприятий ВПК требуется сборка только планирующих гиперзвуковых боевых блоков.

В Институте РУССТРАТ предположили, что именно уникальные характеристики новейшего оружия привели к ускоренным темпам перевооружения. Также это позволит адекватно реагировать России на изменяющуюся военно-политическую обстановку во всём мире, особенно в Европе.

Уникальность комплекса заключается в скорости доставки боевых блоков к цели. После разгона баллистической ракетой боеголовка самостоятельно набирает скорость 28 Махов, или 9,5 км/сек, что недалеко от второй космической скорости для планеты Земля. Существующие на Западе системы ПРО полностью бессильны перед такими скоростями.

В Институте РУССТРАТ отметили, что, если Россия будет вынуждена нанести ответный массированный ядерный удар, гиперзвуковые блоки «Авангарда» уже через 15 минут после запуска могут доставить 24 мегатонны в континентальную часть США, что приведет к неприемлемому ущербу, а такая вероятность явно охладит горячие головы за океаном.