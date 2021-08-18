Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Количество самолётов и вертолётов афганских правительственных сил, улетевших через границу в Узбекистан и Таджикистан, на данный момент неизвестно, заявил 18 августа на брифинге шеф Пентагона Ллойд Остин.

Вертолёты ВВС Афганистана U.S. Department of Defense

Об этом он заявил, отвечая журналистам на вопрос о летательных аппаратах, купленных для ВВС Афганистана на деньги США.

«Я видел данные о том, что сколько-то самолётов улетело в Узбекистан и Таджикистан. Сколько их улетело — не знаю», — сказал Остин.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил власть в Афганистане, только на территорию Узбекистана перелетело не менее 46 самолётов, на борту которых было порядка 600 афганских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над всей территорией Афганистана, кроме района аэропорта Кабула.

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