Blossoms представили новый сингл «Care For»
Лондон, 18 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Blossoms продолжает брать вдохновение от музыки Элтона Джона и поп-музыки 70-х, представив публики новый сингл под названием «Care For». Композиция доступна на всех стриминговых сервисах.
Песня стала первым материалом с момента выхода их предновогоднего двустороннего сингла «Christmas Eve (Soul Purpose) / It's Going To Be A Cold Winter», которые появились 5 ноября прошлого года.
Blossoms — английская инди-поп-группа из Стокпорта, Большой Манчестер, Англия. Образована в 2013 году. Одноименный дебютный альбом Blossoms был одним из двенадцати альбомов, номинированных на музыкальную премию Mercury в 2017 году, в том же году они были также номинированы на British Breakthrough Act в рамках премии Brit Awards.