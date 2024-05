Лондон, 18 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Blossoms продолжает брать вдохновение от музыки Элтона Джона и поп-музыки 70-х, представив публики новый сингл под названием «Care For». Композиция доступна на всех стриминговых сервисах.

Ольга Мишунькина Наслаждение музыкой

Песня стала первым материалом с момента выхода их предновогоднего двустороннего сингла «Christmas Eve (Soul Purpose) / It's Going To Be A Cold Winter», которые появились 5 ноября прошлого года.