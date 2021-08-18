Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 23:32 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 18 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 10 258 образцов в крае выявили 2110 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 130 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Флаг Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 120 794 случая заражения, 106 408 пациентов уже здоровы. 2289 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, четверо из них — 18 августа. Число активных случаев заражения составляет 12 159.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca. Вакцинация ведется с перерывами на выходные дни. 215 329 человек уже получили обе дозы вакцины, с начала кампании проведено 622 068 инъекций коронавируса.