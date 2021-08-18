Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Правительство Косово 18 августа приняло новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Меры оказались строже, чем те, что были описаны днем ранее министром здравоохранения Косово Арбеном Витией.

Скриншот с видео Svadba Lukaš a Evka , Michalovce 3.9.2016 Свадьба

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 20 августа не только закроют ночные клубы, но и запретят отмечать семейные празднества — свадьбы и помолвки.

С момента публикации решения будет сокращено время работы предприятий общепита. 18 августа в Косово выявили свыше двух тысяч носителей коронавируса, что стало новым «рекордом» для края.