Мемфис, США, 18 августа, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Американская певица Yebba выпустила музыкальное видео к ее июльскому синглу «Louie bag», который был записан совместно с репером Smino. Клип стал доступен на официальном YouTube-канале исполнительницы.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Это третий релиз артистки за текущее лето. В новом клипе Yebba рассказывает о своем трудном прошлом, использую архивные кадры из личной коллекции для поддержания ностальгической атмосферы.

В записи композиции участие также принял Марк Ронсон, который выступил продюсером. «Louie Bag» войдет в грядущий альбом Yebba «Dawn», релиз которого назначен на 10 сентября.