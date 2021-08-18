Лондон, 18 августа, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» завершил сделку по переходу 23-летнего вратаря сборной Англии Аарона Рамздейла из «Шеффилд Юнайтед». «Канониры» заплатили за трансфер футболиста около 30 миллионов фунтов. Об этом 18 августа сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

ФК «Арсенал»

Также журналист сообщил, что в ближайшие часы будет объявлено о переходе 22-летнего Мартина Эдегора из мадридского «Реала».

Ожидается, что основным вратарем в «Арсенале» останется немецкий голкипер Бернд Лено, выступающий за лондонский клуб с лета 2018 года после ухода из леверкузенского «Байера-04».

В прошедшем сезоне Аарон Рамздейл принял участие во всех 38-ми турах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых пропустил 63 мяча. При этом Рамздейл, по мнению главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, заслужил вызов в национальную команду. На Чемпионате Европы 2020 футболист так и не дебютировал, так как во всех семи матчах турнира ворота «трех львов» защищал Джордан Пикфорд.