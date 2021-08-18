«Арсенал» завершил сделку по переходу Аарона Рамздейла из «Шеффилд Юнайтед»
Лондон, 18 августа, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» завершил сделку по переходу 23-летнего вратаря сборной Англии Аарона Рамздейла из «Шеффилд Юнайтед». «Канониры» заплатили за трансфер футболиста около 30 миллионов фунтов. Об этом 18 августа сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Также журналист сообщил, что в ближайшие часы будет объявлено о переходе 22-летнего Мартина Эдегора из мадридского «Реала».
Ожидается, что основным вратарем в «Арсенале» останется немецкий голкипер Бернд Лено, выступающий за лондонский клуб с лета 2018 года после ухода из леверкузенского «Байера-04».
В прошедшем сезоне Аарон Рамздейл принял участие во всех 38-ми турах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых пропустил 63 мяча. При этом Рамздейл, по мнению главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, заслужил вызов в национальную команду. На Чемпионате Европы 2020 футболист так и не дебютировал, так как во всех семи матчах турнира ворота «трех львов» защищал Джордан Пикфорд.