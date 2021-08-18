Вашингтон, 18 августа, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Военное ведомство США возлагает большие надежды на проект гиперзвуковых ракет Dark Eagle («Тёмный орёл»), сообщает военно-аналитическое издание The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По утверждению автора материала, Криса Осборна, работы над гиперзвуковым оружием являются одним из приоритетов Пентагона.

По мнению минобороны США, успешная реализация проекта Dark Eagle сократит отставание Вашингтона в сфере гиперзвукового оружия от России и Китая.

Отмечено, что новые ракеты должны иметь дальность действия, позволяющую поражать цели на территории Китая хотя бы с американских баз в Японии или на Филиппинах.

Осборн подчёркивает, что перехватить ракету, летящую со скоростью в 5 Махов, практически невозможно.

Кроме того, гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle можно вооружать как Сухопутные войска, так и Военно-морские силы США, установив их на подводные лодки класса Virginia и эсминцы типа Zumwalt.

Разработка прототипа гиперзвуковой ракеты Dark Eagle должна завершиться в 2023 году, а затем Пентагон надеется перейти к созданию боевых образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день все известные испытания прототипов американского гиперзвукового оружия завершились неудачно. Тем не менее Пентагон продолжает прилагать масштабные усилия для создания этого типа вооружений.