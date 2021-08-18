Лондон, 18 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Британский электронный дуэт Disclosure выпустил вторую песню на этой неделе. Новая композиция получила название «Sedusction» и вышла вслед за «Happening», релиз которой состоялся во вторник, 17 августа, и «In My Arms», появившейся в понедельник. Все треки доступны на стриминговых платформах.

Музыка

Напомним, что электронный дуэт, состоящий из братьев Лоуренс, несколько дней назад объявил о том, что будет выпускать по треку каждый день в течение рабочий недели и пока сдерживает свое обещание. В 2020-м году аналогичным образом артисты представили публики мини-альбом «Ecstasy», выпустив его также по треку.