Disclosure сдержали обещание: дуэт выпустил третью песню на неделе
Лондон, 18 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Британский электронный дуэт Disclosure выпустил вторую песню на этой неделе. Новая композиция получила название «Sedusction» и вышла вслед за «Happening», релиз которой состоялся во вторник, 17 августа, и «In My Arms», появившейся в понедельник. Все треки доступны на стриминговых платформах.
Напомним, что электронный дуэт, состоящий из братьев Лоуренс, несколько дней назад объявил о том, что будет выпускать по треку каждый день в течение рабочий недели и пока сдерживает свое обещание. В 2020-м году аналогичным образом артисты представили публики мини-альбом «Ecstasy», выпустив его также по треку.
Disclosure —британский дуэт, состоящий из двух братьев — Гая и Говарда Лоуренсов, исполняющий музыку в жанрах электроники и гэриджа. Их дискография насчитывает три студийных альбома, каждый из которых был номинирован на премию «Грэмми"в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».