Манчестер, Великобритания, 18 августа, 2021, 22:49 — ИА Регнум. 18 июля итальянская газета Football Italia сообщила, что «Манчестер Сити» включился в борьбу за 21-летнего таранного форварда «Фиорентины» и сборной Сербии Душана Влаховича, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 40 миллионов евро.

Манчестер сити

«Манчестер Сити» обратился к кандидатуре Влаховича из-за проблем с трансфером Харри Кейна из «Тоттенхэма». Сообщается, что руководство «горожан» уже сделало «фиалкам» трансферное предложение.

На данный момент в «Манчестер Сити» на позиции центрального нападающего могут сыграть лишь Габриэль Жезус и Филип Фоден. При этом бразилец чаще играет на флангах, а 21-летний англичанин является номинальным полузащитником.

Ранее сообщалось, что мадридское «Атлетико» предложило «Фиорентине» за сербского нападающего 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 21-летний форвард принял участие в 37-ми матчах Серии А, в которых забил 21 мяч и отдал 2 голевые передачи. Серб стал четвертым бомбардиром чемпионата. Первый три позиции заняли Луис Мурьель («Аталанта» — 22 гола), Ромелу Лукаку («Интер» — 24 гола) и Криштиану Роналду («Ювентус» — 29 голов).

«Фиорентина» выкупила Душана Влаховича у «Партизана» 1 июля 2018 года за 1,95 миллиона евро. За последние два года трансферная стоимость футболиста выросла более, чем в десять раз.