Анкара, 18 августа, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель намерен в ближайшее время провести турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает 18 августа Anadolu.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи

По словам Эрдогана, он будет вести переговоры с Путиным, а также с Меркель «в конце этой недели», то есть в начале третьей декады августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 20 августа запланирован приезд Меркель в Москву для встречи с Путиным. Будут обсуждаться разные вопросы, в том числе «Северный поток — 2» и война в Донбассе. Речь также пойдёт об Афганистане.