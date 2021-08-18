Гнилане, Сербия, 18 августа, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Полиция сепаратистского Косово задержала 18 августа гражданина, подозреваемого в нападении на сербского юношу Николу Перича в деревне Зебница вблизи населенного пункта Ново Брдо.

Косово

Косовская полиция располагает сведениями о том, что в нападении на Перича участвовали три человека. Есть данные, что до нападения жертва и подозреваемые поспорили в кафе в деревне Стража вблизи города Гнилане, говорится в сообщении полиции, которое процитировал портал «Косово онлайн».

Полиция продолжит расследование этого случая, подчеркивается в сообщении.

Напомним, что на Николу Перича 9 августа вечером напали трое албанцев, когда он возвращал стадо коров с пастбища. Нападающие нанесли жертве тяжелые ранения. Перич был принят и прооперирован в больнице в Гнилане. Сейчас он находится на домашнем лечении.