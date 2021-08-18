Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Американский рок-исполнитель Ty Segall выпустил экранизацию на сингл «Feel Good», который вошел в его новый альбом «Harmonizer», без предупреждений вышедший в начале августа. Клип доступен на YouTube-канале артиста.

Музыка

Примечательно, что соавтор песни стала жена исполнителя — Динэ Сигалл. «Feel Good» — это разрешение себе быть уверенным и несдержанным в отношении всего, что заставляет его чувствовать себя хорошо, будь то эмоционально, физически и не только. Речь также идет о том, чтобы передать это чувство другому человеку, который, возможно, желает такой же свободы, но нуждается в небольшой поддержке. Это ода радости, которая приходит от безусловной любви и поддержки друг друга», — рассказала о новой композиции жена Тая.