Минск, 18 августа, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Министерство юстиции Белоруссии инициировало ликвидацию старейшего белорусского националистического русофобского объединения «Белорусский народный фронт «Возрождение» (БНФ «Адраджэнне». Верховный суд по иску министерства уже возбудил гражданское дело, по итогам которого ожидается ликвидация НПО.

Moladzbelarus Символ нынешнего БНФ

«Подготовительная встреча сторон намечена на 20 августа», — сказано в публикации на сайте БНФ.

Председатель «Партии БНФ», одновременно одноимённого общественного объединения Григорий Костусёв с весны находится в СИЗО КГБ по обвинению в подготовке вооружённого мятежа с целью насильственного государственного переворота и неконституционной смены власти. Временно на свободе находятся руководители ещё одной отколовшейся от «Возрождения» структуры — «Консервативно-христианской партии БНФ».

Общественное объединение «Белорусский народный фронт «Возрождение» появилось во время перестройки в 1988 году. Вскоре оно стало массовым и влиятельным общественно-политическим движением, от которого откололись многие партии, общественные организации и гражданские инициативы. С 1991 по 1995 год символика БНФ, позаимствованная у националистов и пособников германских оккупантов начала ХХ века, по решению деморализованного «августовским путчем» Верховного совета БССР стала государственной символикой постсоветской Белоруссии. Лидер движения Зенон Позняк проиграл выборы Александру Лукашенко и эмигрировал в США.