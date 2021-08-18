Москва, 18 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. 18 августа издание Refuerzos CASLA в своем Twitter-аккаунте сообщило, что московский ЦСКА на три месяца просрочил платеж «Сан-Лоренсо» в размере $500 тысяч за трансфер 22-летнего аргентинского таранного форвард Адольфо Гайча. На данный момент руководство «красно-синих» должно «Сан-Лоренсо» $1,6 миллиона.

ЦСКА

В прошедшем сезоне Адольфо Гайч, выступая в аренде за «Беневенто», принял участие в пятнадцати матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Ювентуса» и «Специи».

ЦСКА объявил о подписании Гайча 5 августа 2020 года. Сумма трансфера аргентинца составила 8,5 миллиона евро.

Текущее соглашение Гайча с «красно-синими» рассчитано до середины 2025 года.