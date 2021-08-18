18 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили внесение в Госдуму законопроекта о возвращении возраста выхода на пенсию в России, который был до пенсионной реформы.

Тимур Кондратьев, , 23:22 — REGNUM Законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, который внесла в Госдуму группа депутатов фракции КПРФ, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 18 августа в социальной сети «ВКонтакте».

В. Брискин, К. Иванов. Буржуазный парламент. 1952

»Вот что выборы животворящие делают! Жаль, что все эти популистские законопроекты всё равно попадут в ведро!» — пишет Виктор Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что в реализацию подобного законопроекта верить нет никакого смысла, потому что традиционно перед выборами появляются разного рода популистские идеи, которые никогда и никем не исполняются.

«Не для того пенсионный возраст повышали, чтобы обратно всё вернуть. Это лишь предвыборные обещалки. Сколько их уже было, не счесть», — отмечает Саша О.

Некоторые комментаторы отмечают, что множество людей откликнется на законопроект от КПРФ, но их может ждать огромное разочарование.

«Немалая часть населения страны поверит в искренность желания КПРФ вернуть возраст выхода на пенсию. И проголосуют даже за них. Только если бы они действительно этого хотели, то не позволили бы в своё время внести изменения эти. Одна болтология в нынешних коммунистах и никаких реальных действий», — считает Максим Р.

Зал. Государственная Дума РФ Ольга Зенькович © ИА REGNUM

Часть людей считает, что, в отличие от других политических сил, КПРФ всё-таки пытается изменить печальное бытие российского народа.

«Ну, по крайней мере, КПРФ хоть что-то дельное предлагает. Пускай даже это популизм, но если эта партия придёт к власти, то у народа будет больше рычагов для того, чтобы депутаты голосовали в интересах простых граждан», — поделился своим мнением Евгений Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что пенсионная реформа доказала, что власти не интересуют судьбы простых граждан, многие из которых еле сводят концы с концами.

«На мой взгляд, власть, по сути, отняла деньги у людей и теперь на эти деньги лет пять — десять будет безбедно существовать, пока не придумает ещё что-нибудь! Например, поднимет пенсионный возраст до 70 лет! От нынешней власти, как мне кажется, можно ожидать любых «сюрпризов», — указывает Коля Н.

Отдельные комментаторы отмечают, что грядущие выборы должны стать показательными, ведь народ России уже вполне ощутил на своей шкуре все экономические последствия деятельности действующей власти.

«После принятия пенсионной реформы казалось, что народ России скинет с себя эту власть, оказалось, что не все ещё проснулись. Может быть, теперь люди очнутся и сделают правильный выбор?» — задаётся вопросом Иван Е.

Напомним, 17 августа группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о возвращении в России возраста выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.