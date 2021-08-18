Минск, , 22:24 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии взял под стражу директора и главного редактора белорусского информационного агентства БелаПАН Ирину Левшину, бухгалтера Екатерину Боеву и бывшего директор агентства Дмитрия Новожилова. Всех их считают причастными к организации «массовых беспорядков» — массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма.

СК Белоруссии Sk.gov.by

Читайте в новостях: Следком Белоруссии продолжает обыски в оппозиционных СМИ

Журналистов оппозиционного националистического издания подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 УК республики («организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»). Следком Белоруссии сообщил также, что с участием задержанных «проводятся неотложные следственные действия».

Из сообщения ведомства следует также, что по итогам инициированной им налоговой проверки в «деле БелаПАН» появится ещё одно обвинение, так как «уже выявлены нарушения налогового законодательства». Силовики сообщили: «После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Читайте также в новостях: Спецслужбы Белоруссии обыскали лидера объединения пенсионеров