Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Глава педиатрической клиники Косово Виолета Грайчевци 18 августа рассказала журналистам албанского новостного агентства Telegrafi о симптомах заражения коронавирусом у детей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дезинфекция рук

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В настоящий момент в клинике проходят лечение 103 ребенка, не нуждающиеся в оксигенотерапии. При этом за один день врачи обходят 75 адресов, где проходят лечение на дому другие больные COVID-19 дети.

В клинику попадают дети в возрасте от 28 дней до 18 лет. Юные пациенты жалуются на рвоту, высокую температуру, понос и проблемы с легкими. Родителей призвали следить за тем, чтобы дети ели чистую пищу, мыли руки и регулярно принимали душ или ванную, поскольку вирус распространяется в условиях антисанитарии.

99% зараженных коронавирусом в Косово получили штамм «Дельта», особенно опасный для людей до 40.