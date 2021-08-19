Москва, 19 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Посетители библиотек Москвы, которые оформили единый читательский билет (ЕЧБ), теперь могут использовать его электронную версию. Об этом 19 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Благодаря этому читатели смогут брать книги по штрихкоду в телефоне или на планшете. Электронные билеты принимаются в любой из 440 городских библиотек.

«В Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек. Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию — достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства», — сказала Сергунина.