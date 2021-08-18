Приштина, , 23:45 — REGNUM Вечером 18 августа истек срок подачи заявок на участие представителей косовской диаспоры в голосовании на местных выборах 17 октября.

Почта Советский плакат

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, все граждане Косово за рубежом, подавшие заявки на участие в выборах, могут проголосовать по почте. Подать заявку на участие могут даже те, кто еще не являются гражданами Косово, но имеют на это право по закону о гражданстве.

Члены диаспоры, тем не менее, показали не самую высокую заинтересованность в выборах: получено всего 9 тысяч 600 заявок. Голосование по почте будет продолжаться с 15 сентября по 15 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич: Сербия всегда поможет своему народу в Косово и Республике Сербской