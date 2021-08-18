Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 17 августа заявил, что в минздраве ускоренными темпами рекрутируют медицинских работников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прием у врача

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, увеличат не только число работников вакцинационных команд, но и служащих других секторов.

Необходимость в наборе новых медицинских кадров стала очевидна в связи с резким (каждый день примерно на 25%) увеличением числа выявляемых носителей коронавируса. Новые работники направятся в госпитали, Институт общественного здравоохранения Косово и инспектораты.

Напомним, в Косово с 20 августа до 1 сентября будут закрыты ночные клубы, ограничено проведение других мероприятий.