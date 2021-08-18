Тирана, 18 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Албании 18 августа в результате обследования 7733 пациентов выявили 477 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 67 пациентов. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Predrag Bubalo Мечеть Этхем-бей, Тирана

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По данным министерства, всего в Албании выявили 137 035 случаев заражения коронавирусом. 130 822 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2471 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — 18 августа.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 3782. На стационарном лечении находятся 56 пациентов.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.