Киев,
18 августа 2021, 22:12 — REGNUM Обвинения в адрес руководства города Киева — мыльный пузырь, заявил 18 августа мэр города Виталий Кличко в эфире Украинского радио.
Виталий Кличко во главе протеста на Евромайдане. 30 ноября 2013 года
(сс) Mstyslav Chernov
«Цель — испортить мою репутацию, рассказать, как всё плохо, и назначить на должность другого человека».
Кличко
По словам мэра Киева, его администрация в городе работает «честно и прозрачно».
«И когда начинаются обыски
, когда в дверь стучит СБУ, я не звоню генпрокурору или главе СБУ, а звоню СМИ. Несколько раз в течение года я пытался позвонить [президенту Украины] Владимиру Зеленскому
по столичным делам, но, очевидно, он был очень занят».
Кличко
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