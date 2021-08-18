Кличко назвал обыски в администрации Киева атакой на его репутацию
Киев, 18 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Обвинения в адрес руководства города Киева — мыльный пузырь, заявил 18 августа мэр города Виталий Кличко в эфире Украинского радио.
(сс) Mstyslav Chernov
Виталий Кличко во главе протеста на Евромайдане. 30 ноября 2013 года
«Цель — испортить мою репутацию, рассказать, как всё плохо, и назначить на должность другого человека».
По словам мэра Киева, его администрация в городе работает «честно и прозрачно».
«И когда начинаются обыски, когда в дверь стучит СБУ, я не звоню генпрокурору или главе СБУ, а звоню СМИ. Несколько раз в течение года я пытался позвонить [президенту Украины] Владимиру Зеленскому по столичным делам, но, очевидно, он был очень занят».