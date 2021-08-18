Киев, 18 августа, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Обвинения в адрес руководства города Киева — мыльный пузырь, заявил 18 августа мэр города Виталий Кличко в эфире Украинского радио.

(сс) Mstyslav Chernov Виталий Кличко во главе протеста на Евромайдане. 30 ноября 2013 года

Кличко «Цель — испортить мою репутацию, рассказать, как всё плохо, и назначить на должность другого человека».

По словам мэра Киева, его администрация в городе работает «честно и прозрачно».