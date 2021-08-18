Вашингтон, 18 августа, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Терри Тал, представитель музыканта Боба Дилана, прокомментировала обвинение в изнасиловании в адрес певца. Об этом 18 августа пишет издание «Газета.ru».

Chris Hakkens Боб Дилан

По словам Тал, артист не мог такого сделать в силу своего характера. «Я не видела от Боба ни унции физической агрессии и это всё, что я хочу сказать об этом», — заявила она.

Ранее неизвестная женщина подала иск против 80-летнего Боба Дилана, обвинив его в сексуальном насилии. По её словам, артист в 1965 году надругался над ней, когда ей было всего 12 лет.