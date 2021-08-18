Москва, 18 августа, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Западная идеология потерпела крах в глобальных масштабах. Об этом 18 августа заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

К такому выводу деятель культуры пришел на основании того, с каким провалом США и другие страны НАТО выводят свои войска из Афганистана, предав собственных союзников из числа жителей этой страны.

«Это крах западной идеи. Крах западной идеологии, которой они боролось против СССР и современной России. Вот оно — весь мир увидел. Это серьезнейшее поражение», — сказал Шахназаров.