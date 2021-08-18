Москва, 18 августа, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Певица Земфира заявила, что «больше не верит в концерты». Она написала обращение к фанатам в своей официальной группе «ВКонтакте» 18 августа.

Земфира

Артистка пожаловалась на пандемию, которая «уничтожила» её профессию и свела к нулю количество концертов. «Честно признаться, я больше ничего не хочу — ни концертов, ничего… Я устала работать вхолостую… Наверное, я отчаялась», — написала Земфира.

Ранее Земфира выпустила мини-альбом под названием «Ах». В него вошли четыре композиции — «Гудбай», «Ах», «Мелодрама» и «Почта».