Формируется волонтерский корпус для помощи пострадавшим жителям Якутии
Москва, 18 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В Москве прошло первое заседание рабочей группы партии «Единая Россия» по текущей лесопожарной обстановке в Якутии и необходимым мерам социальной поддержки жителей пострадавших районов.
В ходе совещания под председательством временно исполняющего обязанности заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Дмитрия Кобылкина обсудили оперативные меры помощи жителям пострадавших районов.
В Якутии будет сформирован волонтерский корпус. Первые группы из 19-ти регионов страны прибудут на место уже на следующей неделе. О том, какие работы предстоит выполнять добровольцам, на совещании рассказал член Центрального Штаба, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
Среди сложных вопросов, требующих проработки, руководитель «Молодёжки ОНФ» назвал транспортировку волонтеров к местам проведения работ. Поддержал Игоря Кастюкевича заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
Дмитрий Кобылкин отметил, что партия готова организовать работу непосредственно в регионе, подключив все имеющиеся ресурсы, в том числе и федерального уровня — как в части усиления группировки, сил и средств в тушении, так и оказании адресной помощи пострадавшим. Рассматриваются варианты по разворачиванию совместно с Федеральным медико-биологическим агентством полевых госпиталей для оценки здоровья местного населения и профилактики заболеваний, которые могут быть вызваны дымом от лесных пожаров. На данный момент в регионе ведутся ремонтно-восстановительные работы. В частности, планируется постройка быстровозводимых домов, завершаются работы по расчистке территории. Министерством сельского хозяйства ведётся работа по оказанию мер поддержки сельхозпроизводителям, ущерб которых составил 61 млн рублей.
Участники заседания отметили важность реализации всероссийской акции «Сохраним лес». Ее организаторами являются Министерство природных ресурсов России, Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийское общество охраны природы, «Молодёжка ОНФ» и АНО «Сад Памяти».
В этом году планируется высадить более 70-ти миллионов саженцев во всех регионах страны, и приоритетом станет Якутия.
Лесовосстановление затронет пострадавшие от пожаров территории региона. Первое мероприятие состоится 21 августа в Нерюнгри, при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Рослесхоза.