Москва, 18 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В Москве прошло первое заседание рабочей группы партии «Единая Россия» по текущей лесопожарной обстановке в Якутии и необходимым мерам социальной поддержки жителей пострадавших районов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

В ходе совещания под председательством временно исполняющего обязанности заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Дмитрия Кобылкина обсудили оперативные меры помощи жителям пострадавших районов.

«Вся страна рядом, и все переживают. Спрашивают, чем помочь. Тушить у нас умеют профессионально, но когда такое количество термоточек и на таких территориях, то случай беспрецедентный. Вам досталось, конечно, этим летом и главная наша задача сегодня Вам помочь максимально оперативно», — отметил Дмитрий Кобылкин.

В Якутии будет сформирован волонтерский корпус. Первые группы из 19-ти регионов страны прибудут на место уже на следующей неделе. О том, какие работы предстоит выполнять добровольцам, на совещании рассказал член Центрального Штаба, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«Волонтеры приступят к восстановлению сгоревшего жилья, хозпостроек, защите населенных пунктов в потенциальных пожароопасных районах. Работа корпуса будет организована и по линии обращений граждан — в частности, будет производиться подомовой обход. Также команду планируется задействовать в оказании психологической помощи жителям, работе в фельдшерско — акушерских пунктах, помощи в оформлении необходимых медицинских документов», — рассказал Игорь Кастюкевич.

Среди сложных вопросов, требующих проработки, руководитель «Молодёжки ОНФ» назвал транспортировку волонтеров к местам проведения работ. Поддержал Игоря Кастюкевича заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

«Необходимо от нашего штаба и от партии отправить просьбу, чтобы волонтеров в особом порядке можно было доставлять туда, где они бы могли осуществлять свою деятельность. Нужно проговорить с авиаперевозчиками и перевозчиками железнодорожного транспорта», — сказал Николай Валуев.

Дмитрий Кобылкин отметил, что партия готова организовать работу непосредственно в регионе, подключив все имеющиеся ресурсы, в том числе и федерального уровня — как в части усиления группировки, сил и средств в тушении, так и оказании адресной помощи пострадавшим. Рассматриваются варианты по разворачиванию совместно с Федеральным медико-биологическим агентством полевых госпиталей для оценки здоровья местного населения и профилактики заболеваний, которые могут быть вызваны дымом от лесных пожаров. На данный момент в регионе ведутся ремонтно-восстановительные работы. В частности, планируется постройка быстровозводимых домов, завершаются работы по расчистке территории. Министерством сельского хозяйства ведётся работа по оказанию мер поддержки сельхозпроизводителям, ущерб которых составил 61 млн рублей.

«В ближайшее время вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым мы обсудим ситуацию, связанную с лесовосстановлением. Необходимо увеличить количество высаживаемых деревьев, делать поправки в национальный проект «Экология». Нашей команде предстоят и изменения в Лесной кодекс, и другие нормативно-правовые акты», — резюмировал Дмитрий Кобылкин.

Участники заседания отметили важность реализации всероссийской акции «Сохраним лес». Ее организаторами являются Министерство природных ресурсов России, Федеральное агентство лесного хозяйства, Всероссийское общество охраны природы, «Молодёжка ОНФ» и АНО «Сад Памяти».

В этом году планируется высадить более 70-ти миллионов саженцев во всех регионах страны, и приоритетом станет Якутия.

Лесовосстановление затронет пострадавшие от пожаров территории региона. Первое мероприятие состоится 21 августа в Нерюнгри, при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Рослесхоза.