Скопье, 18 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. В Северной Македонии 18 августа в результате исследования 6802 образцов выявили 1081 нового носителя коронавируса. С каждым днем растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации, к чему всячески подталкивают новые меры правительства. 91 пациент выздоровел.

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 164 529 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5589. За сутки умерли 15 человек. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 151 235 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 7705 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.