Нижний Новгород, 18 августа, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Билеты на гала-шоу «Начало нового», посвященное 800-летию Нижнего Новгорода, полностью закончились менее чем за сутки. Об этом свидетельствует информация портала организаторов всех мероприятий «Центр 800».

vk.com/nizhny800 Вид на собор Александра Невского и стадион «Нижний Новгород»

Уточняется, что в случае появления дополнительных мест для гостей праздника об этом будет сообщено дополнительно.

Между тем, в официальной группе организаторов в социальных сетях многие желающие попасть на шоу жалуются, что удалось зарегистрироваться, но члены одной семьи попадут в разные сектора. Взрослым пришли билеты в сектор «Ока», а детям — в сектор «Волга». Жители, которые зарегистрировались в сектор «Центральный» напротив сцены получили ответ, что «заявка будет находится на рассмотрении в течение трех дней».

Кроме того, многие жалуются на неработающую систему по оформлению «Мультипассов 800» в режиме онлайн — это пропуск на все мероприятия в рамках 800-летия, который подтверждает, что его хозяин или вакцинирован, или имеет тест на антитела IGg, или отрицательный ПЦР-тест. Для оформления нужно зарегистрироваться на портале «Карта жителя Нижегородской области», ввести данные паспорта и СНИЛС, после чего все связанные с коронавирусом документы должны подгрузиться в систему автоматически. «Мультипасс» также должен оформиться без участия пользователя на основании документов. Однако часто «Мультипасс» остается недоступным, а жители и гости Нижнего Новгорода вынуждены получать этот документ в единственном доступном пункте лично — около футбольного стадиона на улице Бетанкура. Причем ранее планировалось, что пунктов выдачи «Мультипассов» по городу будет несколько.

Как сообщало ИА REGNUM, регистрация на ключевое шоу 800-летия открылась накануне около 17:00. В первые же минуты портал регистрации рухнул и был практически недоступен в течение следующих двух часов. Пользователи жаловались, что билеты в центральный сектор перед сценой закончились моментально, намекая на их распределение заранее. Причем для пребывания в центральном секторе во время шоу не работают ни сертификат о вакцинации, ни «Мультипасс». Необходимо сделать дополнительный тест ПЦР не более чем за сутки до мероприятия.

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