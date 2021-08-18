Москва, 18 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Группа А&ANN Александра Мамута досрочно погасила кредит в 25 млн долларов (около 2 млрд руб) выданный компании в 2016 году банком «Открытие», сообщила исполнительный директор A&NN Надежда Ермакова.

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Кредит выплачен полностью и досрочно. В настоящее время у проекта нет банковского долга. Строительство медицинского центра полностью финансируется за счёт средств инвестора, — добавила Ермакова.

По словам исполнительного директора A&NN, полная сумма кредита была выплачена банку непрофильных активов «Траст», которому долговые обязательства проекта перешли в процессе санации банка «Открытия» в 2017 году по непонятным причинам, поскольку проект исполнял свои обязательства и не относился к проблемным.

C июля 2018 года группа A&NN совместно с Университетским госпиталем Страсбурга реализует проект по созданию Французского университетского госпиталя в Международном медицинском кластере (Сколково). Госпиталь площадью 15 тыс. кв. м, в который будет специализироваться на лечении заболеваний в сфере онкологии, кардиологии, травматологии и ортопедии, урологии, гинекологии, планируется открыть в 2023 году.