Мурманск, 18 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Теплоснабжающие организации Мурманской области получат дополнительную финансовую поддержку для подготовки к отопительному сезону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

МУП «Теплоэнерго» Котельные

«Мы выделили дополнительно 3,8 млрд рублей для предоставления субсидии теплоснабжающим организациям в рамках подготовки к отопительному сезону. К 1 сентября мы должны быть готовы начать отопительный сезон», — заявил губернатор Андрей Чибис.

Выделенные деньги, как отметил глава региона, позволят сдержать рост тарифов и не перекладывать затраты на потребителей.