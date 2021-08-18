Лос-Анджелес, США, 18 августа, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Американская актриса Алисса Милано и её дядя попали в аварию в Лос-Анджелесе (США). Об этом 18 августа пишет издание Page Six.

Алисса Милано

По данным издания, актриса находилась на пассажирском сидении, а её родственник был за рулём внедорожника. В какой-то момент дядя Милано потерял сознание и выехал навстречу другому автомобилю. «У него возникла неизвестная медицинская проблема (возможно сердечный приступ)», — сообщил Калифорнийский дорожный патруль.

Добавим, что на данный момент Алисса Милано, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Зачарованные», находится дома. Дядю артистки доставили в больницу.