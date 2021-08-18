Порт-о-Пренс, 18 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибло в результате шторма «Грейс», накрывшего южную часть Гаити, сообщает 18 августа газета Le Nouvelliste со ссылкой на республиканское управление гражданской защиты.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

Кроме того, стало известно об одном пропавшем без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 августа тропический шторм «Грейс», сформировавшийся в Атлантическом океане, принес в Гаити сильные дожди и шквалистый ветер. К 18 августа шторм усилился до урагана.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.