Москва, 18 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Россия должна воспользоваться выводом войск США из Афганистана и извлечь из этого выгоду для себя. Об этом 18 августа заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессия США

По его словам, США всегда поступали схожим образом и пытались извлечь выгоду из любых неудач России. Сейчас же Запад будет заинтересован в том, чтобы Россия избегала сотрудничества с Афганистаном, убежден участник ток-шоу.

«Если наш противник уходит откуда-то, надо использовать это. Они используют всегда там, где было возможно. Это поражение США, серьезное поражение, которое надо использовать. Сегодня нас Запад и наши внутренние западники будут убеждать, что надо встать в конфликт с новым Афганистаном, что не надо с ним сотрудничать, потому что больше всего они боятся, что Россия и Китай как-то воспользуются этой ситуацией», — сказал Шахназаров.