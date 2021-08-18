Лиссабон, 18 августа, 2021, 21:45 — ИА Регнум. 18 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Эштадиу Да Луж» состоится первый матч четвертого раунда плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Бенфика» — ПСВ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Alface «Бенфика» празднует гол

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Стартовые составы команд:

«Бенфика» (схема 4−3-3): Одиссеас Влаходимос — Диого Гонсалвеш, Лукас Вериссимо, Николас Отаменди, Фелипе Родригеш — Юлиан Вайгль, Алехандро Гримальдо, Жоау Мариу — Рафа Силва, Пицци, Роман Яремчук.

Запасные игроки: Жилберто Мораеш, Эвертон, Джан-Лука Вальдшмидт, Суалио Мейте, Жиль Диаш, Андре Альмейда, Адель Таарабт, Флорентину Луиш, Элтон Лейте, Жедсон Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Карлос Винисиус.

Главный тренер: Жоржи Жезуш.

25-летний Роман Яремчук перешел в «Бенфику» 31 июля из бельгийского «Гента» за 17 миллионов евро. В текущем сезоне Яремчук принял участие в двух матчах за «Бенфику» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

ПСВ (схема 4−3-3): Йоэл Дроммел — Филипп Макс, Оливье Боскальи, Андре Рамальо, Филипп Мвене — Марко ан Гинкел, Ибрагим Санраге, Марио Гетце — Коди Гакпо, Нони Мадуэке, Эран Захави.

Запасные игроки: Джордан Тезе, Дэйви Преппер, Брума, Мауро Жуниор, Армандо Обиспо, Райан Томас, Фредрик Оппегард, Ивон Мвого, Арон ван Ларе, Фоде Фофана, Йорбе Вертессен.

Главный тренер: Рогер Шмидт.

В третьем раунда плей-офф португальская «Бенфика» одержала крупную победу над московским «Спартаком» со счетом 4:0 по сумме двухматчевого противостояния.