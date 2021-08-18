Вашингтон, 18 августа, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Американская певица Мэрайя Кэри запустила собственную линейку алкогольных напитков. Об этом 18 августа пишет издание The Sun.

Скриншот с YouTube Мэрайя Кэри

По данным СМИ, бренд ликёров артистки называется Black Irish («Чёрный ирландец»). Мэрайя Кэри также отметила, что на создание продукции у неё ушло два года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Мэрайя Кэри поддержала певицу Бритни Спирс после её выступления в суде по делу об отмене опеки над ней. «Мы любим тебя, Бритни! Оставайся сильной!» — написала она в своём Twitter-аккаунте.