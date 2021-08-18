Москва, 18 августа, 2021, 21:42 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 16 августа ускорилась до 6,53% в годовом выражении с 6,51% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

Ранее сегодня Росстат сообщил, что за неделю с 10 по 16 августа потребительские цены в России снизились в среднем на 0,01%. С начала августа цены снизились уже на 0,03%, а инфляция за период с начала года сократилась до 4,48%.

В Минэкономразвития отмечают, что основное сдерживающее влияние на инфляцию продолжает оказывать сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Темпы роста цен на продовольствие за исключением плодоовощной продукции остались на уровне прошлой недели — 0,1%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,1% с 0,2% неделей ранее, в то же время цены на бензин выросли на 0,4% после 0,3% неделей ранее.