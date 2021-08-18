Катания, Италия, 18 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Лесных пожаров в Италии летом 2021 года было в два с половиной раза больше, чем годом ранее, сообщили в среду, 18 августа, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

Лесной пожар

Эксперты оценили ущерб от лесных пожаров для экономики (и особенно сельского хозяйства страны) в 1 млрд евро.

Неблагоприятные погодные условия (в том числе жара) не являются единственной причиной, многие пожары произошли по вине безответственных «пироманов», добавили в Coldiretti.