Флоренция, Италия, 18 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. На границе итальянских регионов Лацио и Тоскана пятые сутки продолжается несанкционированная рейв-вечеринка, передают местные СМИ в среду, 18 августа.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Италии

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Организаторы незаконного мероприятия приглашали на него молодежь со всего ЕС, и в вечеринке действительно участвуют граждане многих стран. Никакого «антикоронавирусного» контроля не проводилось.

Сотрудники полиции стараются блокировать прибытие к месту действия новых участников, в МВД продолжаются совещания о том, что делать с самим мероприятием и теми гражданами, которые уже находятся на вечеринке.

По данным на18 августа, в Италии умерли128 579человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на69(днем ранее — на54). Число подтвержденных носителей выросло на7162(днем ранее — на5273). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 456 765 606 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены128 782человека (на334 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали34 792 345человек, что составляет57,77% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).