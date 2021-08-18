Белград, , 21:39 — REGNUM Сербия никогда не бросит свой народ в Косово и Метохии и в Республике Сербской на произвол судьбы и всегда будет ему помогать. Эти слова президента Сербии Александра Вучича, которые он произнес 17 августа в городе Баина Башта, 18 августа были повторно опубликованы на его странице в «Инстаграме».

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

"Перед нами трудные времена, давление по вопросам Косово и Метохии и Республики Сербской будет усиливаться, но я хотел бы сказать нашему народу, что Сербия всегда будет с вами, что мы в любой момент будем помогать и экономически, и всеми другими способами», — написал президент Вучич.

Напомним, что президент Вучич настаивает на компромиссном решении по Косово и Метохии. Ранее на сентябрь был запланирован очередной раунд переговоров между сербским лидером и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Брюсселе.