Москва, 18 августа, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Движение «Голос» (СМИ — иностранный агент) стало первым в новом реестре незарегистрированных в России организаций-иноагентов. Минюст РФ внёс данные этой организации 18 августа в соответствующий список.

Цитата из к/ф «Пятый элемент» реж Люк Бессон. 1997. Франция Длинный список

Напомним, 19 февраля 2021 г. стало известно о планах Минюста РФ составить реестр незарегистрированных в России общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов.

Организациям, включённым в этот список, Минюст РФ будет устанавливать порядок и сроки уведомления о получении ими денег из иностранных источников и об их участии в политической деятельности в России.

Этот реестр является третьим помимо уже двух действующих в отношении иноагентов — рееста зарегистрированных некоммерческих организаций и реестра СМИ-иноагентов, в который также включаются физлица-иноагенты.